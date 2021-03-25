Гиперзвуковой «Циркон» испытали с «Адмирала Горшкова»

Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали с надводного носителя — фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, ориентировочно в мае-июне начнутся государственные испытания «Циркона» с фрегата.

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«Летно-конструкторские испытания (ЛКИ) "Циркона" с использованием фрегата "Адмирал Горшков" успешно завершены. Выполнены четыре пуска. Все ракеты попали в "колышек" (центр условного круга, в который должна попасть ракета)», — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в текущем году гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется применить с борта атомной подводной лодки (АПЛ) К-560 «Северодвинск» проекта 885 «Ясень».

В декабре 2020 года Минобороны России опубликовало на YouTube ролик с пуском гиперзвуковой ракеты «Циркон», осуществленном с фрегата «Адмирал Горшков» проекта 22350. Соответствующий испытательный пуск был проведен из акватории Белого моря по цели на полигоне Чижа в Архангельской области. Ракета развила скорость восемь чисел Маха и поразила береговую мишень на удалении 350 километров.