В Совфеде посоветовали США перестать изображать оскорбленную невинность

США прекрасно знают, почему Россия начала разрабатывать новейшие системы вооружений. С таким утверждением в своем Telegram-канале выступил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор отреагировал на утверждение пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о представляющих угрозу ракетах «Циркон» и посоветовал Вашингтону «перестать изображать из себя оскорбленную невинность».

«Целенаправленное приближение НАТО к границам России, курс на военное освоение территории Украины, переброска американских войск в соседние с Россией страны, размещение в них американской системы ПРО, выход США из ДРСМД, введение против России 75 различных санкций. Кирби обо всем этом в курсе? Тогда пусть обратит свой вопрос к самим США», — написал Пушков.

19 июля Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Таким образом, она преодолела расстояние более 350 километров. Удар был нанесен с фрегата «Адмирал Горшков». По словам представителей силового ведомства, «Циркон» удачно поразил цель. В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты.

После этого в Пентагоне назвали «Циркон» «дестабилизирующим фактором». Кирби указал, что российские гиперзвуковые ракеты способны нести ядерный заряд, а США разрабатывает гиперзвуковое оружие, которое не может применяться в ядерном оснащении.