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Назван сценарий возможного распада Евросоюза

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Дональд Туск
Дональд Туск
Фото: Damian Burzykowski
Бывший глава Евросовета Дональд Туск назвал сценарий возможного распада Евросоюза

Европейский союз (ЕС) может распасться, если страны организации подобно Венгрии и Польше будут «наносить вред» ей. Такой возможный сценарий развития событий назвал бывший глава Евросовета Дональд Туск в интервью польскому телеканалу TVN24.

Рассуждая о споре между польскими властями и Евросоюзом относительно работы дисциплинарной палаты Польши и соблюдения постановлений, вынесенных судом Европейского союза, он признал, что имеет место «последовательное ужесточение отношений между Польшей и Европейским Союзом и его институтами».

По его мнению, это может привести к ослаблению Евросоюза, подрыве авторитета организации, и, в конце концов, к выходу Польши из ЕС. «Это не только в Польше, у нас есть Венгрия, недостатка в напряженности нет», — добавил Туск.

По его мнению, если появятся и другие страны, которые будут настаивать на нанесении вреда Евросоюзу, это может означать конец организации. «Власть имущие в Польше и Венгрии сознательно или неосознанно работают рука об руку с Кремлем, который не скрывает, что ослабление Евросоюза является его стратегической целью», — подчеркнул Туск.

Экс-глава Евросовета отметил, что распада не произойдет «завтра» и подобный сценарий может развиваться годами, но он вспомнил разговор с бывшим премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном, который обещал ему, что британское государство «точно не выйдет из ЕС», но через полгода случился Brexit.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество.

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