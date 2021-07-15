Евросоюз пригрозил судом Венгрии и Польше из-за законов об ЛГБТ

Еврокомиссия пригрозила судом властям Венгрии и Польши из-за действующих в стране законов, которые ущемляют ЛГБТ-сообщество. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте исполнительного органа Евросоюза, публикация озаглавлена фразой «Фундаментальные ценности Евросоюза».

«Равенство, уважение к человеческому достоинству и правам — ключевые ценности Евросоюза. (...) Еврокомиссия будет использовать все доступные инструменты, чтобы защитить эти ценности», — говорится в пресс-релизе. Представители ЕК заявляют, что если Польша и Венгрия не отреагируют на требования в течение двух месяцев, дело будет решаться в высшем судебном органе европейского блока — Европейском суде.

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Речь идет о законе о пропаганде ЛГБТ несовершеннолетним, который вступил в силу на прошлой неделе: он запрещает демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, не запрещенном для детей. Критики закона считают, что он неоправданно смешивает гомосексуальную ориентацию с педофилией и порнографией и посягает на права человека.

В случае Польши европейские власти возмущены законом о «зонах без ЛГБТ» — муниципалитетах, где местными властями запрещено демонстрировать символику сексуальных меньшинств или свою принадлежность к ним.

13 июля стало известно, что Европейская Комиссия не стала одобрять план восстановления экономики Венгрии из-за отношения к меньшинствам. Речь идет о замороженных средствах общим объемом в 7,2 миллиарда евро.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже говорила, что новый закон о ЛГБТ может привести к введению санкций в отношении Будапешта. «Если Венгрия не исправит ситуацию, комиссия будет использовать свою роль защитника международных соглашений», — заявила фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте 7 июля.

