Евросоюз отказал Венгрии в деньгах после принятия закона о ЛГБТ

Европейская Комиссия (ЕК) не стала одобрять план восстановления экономики Венгрии после того, как в стране был принят новый закон о ЛГБТ, запрещающий показывать материалы о гомосексуальности детям, пишет Bloomberg.

13 июля министры финансов Евросоюза одобрили национальные планы стимулирования экономики от 12 стран-членов, однако Венгрии в этом отказано. Это означает, что она пока будет лишена денег из европейских фондов. В ЕК утверждают, что на решение по проекту Будапешта нужно больше времени, сроки могут быть сдвинуты на два месяца.

Ранее Европарламент уже призвал помешать выделению средств Венгрии, которая должна была получить на восстановление экономики 7,2 миллиарда евро (около 8,5 миллиарда долларов). Депутаты заявили, что закон о ЛГБТ стал последним в цепи решений Будапешта, противоречащих фундаментальным ценностям.

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В Еврокомиссии, говоря о своих опасениях по поводу плана Венгрии, при этом утверждали, что они связаны с вопросами коррупции, верховенства права и условиями ведения бизнеса. Однако министр финансов страны Юдит Варга заявила, что новые требования явно связаны с законом о ЛГБТ. Министр финансов Михай Варга, в свою очередь, говорил, что правительство принимает дополнительные меры, чтобы поддержать экономику страны, таким образом признавая, что Венгрия не скоро сможет получить доступ к средствам ЕС.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже говорила, что новый закон о ЛГБТ может привести к введению санкций в отношении Будапешта. «Если Венгрия не исправит ситуацию, комиссия будет использовать свою роль защитника международных соглашений», — заявила фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте 7 июля.

О том, что Венгрии могут отказать в деньгах на восстановление экономики, сообщалось также 7 июля. При этом в качестве причин назывались опасения по поводу коррупции.