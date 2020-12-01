Запретивших 15-летней дочери менять пол австралийцев лишили родительских прав

Родителей-австралийцев, запретивших своей 15-летней дочери операцию по коррекции половых признаков и гормональную терапию, лишили опеки над ребенком по решению суда. Об этом сообщил британский портал Metro со ссылкой на местные газеты.

Ювенальные службы обратились в суд после того, как родители не позволили подростку начать принимать тестостерон, потребовав нового врачебного заключения от независимого специалиста.

Сообщается, что ключевым фактором для лишения родительских прав было то, что девочка обсуждала возможность покончить с собой. Она обвиняет родителей в том, что они не признавали ее гендерную идентичность и подвергали словесному насилию. Факт насилия родители отрицают и рассказывают, что дочь страдала от тяжелых состояний психики и нуждалась в профессиональной помощи — семья недавно переехала, и ей сложно было адаптироваться к новому окружению на фоне переходного возраста.

В последние годы случаи гендерной дисфории среди подростков все чаще освещаются в СМИ. В конце прошлого года сообщалось, что за последние десять лет число несовершеннолетних британцев, желающих сменить пол и вставших в очередь на соответствующие медицинские процедуры, выросло более чем в 20 раз. При этом 70 процентов подростков с такой проблемой — девочки.