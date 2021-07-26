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Китай призвал Байдена не повторять ошибок Трампа

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Фото: STRINGER / Reuters

Глава МИД Китая Ван И на встрече с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман призвал администрацию американского лидера Джо Байдена не повторять ошибок бывшего главы государства Дональда Трампа. Слова министра опубликованы на сайте ведомства.

«Новое правительство США в целом продолжает ошибочную политику предыдущей администрации в отношении Китая, усиливая сдерживание и давление на Китай, мы решительно выступаем против этого», — сказал Ван И

Глава ведомства считает, что эти проблемы возникают из-за неправильного восприятия КНР со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Китай продолжит идти по пути мирного развития, придерживаться взаимовыгодной стратегии открытости и никогда не пойдет «по проторенной дорожке, где сильная страна обязательно должна быть узурпатором».

23 июля стало известно, что Китай ввел санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и еще шестерых высокопоставленных американцев. Этот шаг стал ответом на включение в черный список Минфина США семерых китайских высших чиновников. Причиной таких мер со стороны Вашингтона стали аресты иностранных предпринимателей в Гонконге.

24 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции КНР не остановят США. Американское правительство, по ее словам, готово продолжить политику ограничений против Пекина.

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