В Белом доме заявили о неэффективности санкций Китая против США. По словам Джен Псаки, ограничительные меры со стороны Пекина не остановят Вашингтон. Ее слова приводит ТАСС.

Соединенные Штаты, в свою очередь, продолжат политику санкций против КНР, отметила она.

«Мы в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции... Нас не останавливают эти действия», — заявила Псаки на брифинге с журналистами.

Ранее стало известно, что Китай введет санкции против бывшего американского министра торговли Уилбура Росса и еще шестерых высших чиновников. Такие меры стали ответной реакцией на ограничения, введенные американским Минюстом в отношении китайских чиновников в Гонконге.

