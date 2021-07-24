Мир
 
Последние новости
Задержан подозреваемый в убийстве замначальника уголовного розыска в Ставрополе
Москвичи пожалели одинокую невесту 
Кинокритики выбрали главный хит лета
Момент перестрелки с наркоторговцем в Ленобласти попал на видео
Москвичи забили тревогу из-за запертых в салоне авто кур 
В российском регионе нашли возможные обломки пропавшего год назад Ан-2
Слуцкая высказалась о мужчинах в художественной гимнастике
Нидерланды захотели экстрадировать россиян по делу MH17
Умер один из основателей «Ласкового мая» и «Руки вверх» Алексей Мускатин
Игорь Шувалов назначен председателем ВЭБ.РФ
Новости партнеров
Прослушать новость

В Белом доме заявили о неэффективности санкций Китая против США

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Дмитрий Паршин / Коммерсантъ

В Белом доме заявили о неэффективности санкций Китая против США. По словам Джен Псаки, ограничительные меры со стороны Пекина не остановят Вашингтон. Ее слова приводит ТАСС.

Соединенные Штаты, в свою очередь, продолжат политику санкций против КНР, отметила она.

«Мы в курсе сообщений о том, что КНР ввела санкции... Нас не останавливают эти действия», — заявила Псаки на брифинге с журналистами.

Ранее стало известно, что Китай введет санкции против бывшего американского министра торговли Уилбура Росса и еще шестерых высших чиновников. Такие меры стали ответной реакцией на ограничения, введенные американским Минюстом в отношении китайских чиновников в Гонконге.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Китай введет санкции против бывшего министра торговли США
США внесли в черный список семь высокопоставленных китайцев
США добавят еще десять китайских компаний в черный список