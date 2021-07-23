Китай введет санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и еще шестерых американских высших чиновников. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что санкции станут ответом на ограничения, введенные американским Минюстом в отношении китайских чиновников в Гонконге. Он подчеркнул, что меры Вашингтона «серьезно нарушают международное право (…) и вмешиваются во внутренние дела Китая». Также представитель китайского МИД обратил внимание на статус Гонконга — специального административного района Китая, политика которого определяется Пекином. Лицзянь предупредил, что любая попытка иностранных государств вмешаться в Гонконг «будет бесполезна, как муравей, пытающийся поколебать большое дерево».

Ранее власти США внесли в черный список семерых высокопоставленных лиц Китая. Причиной санкций стали «растущие риски, связанные с действиями, предпринимаемыми правительствами КНР и специального административного района Гонконг».

Уилбур Росс работал министром торговли США в администрации Дональда Трампа с 2017 по 2021 годы. Он причастен к введению санкций против ряда компаний из КНР. В 2020 году он заявлял, что принятые ограничения против Huawei не позволят китайской корпорации сотрудничать с американскими компаниями через третьих лиц.

В 2020 году в Гонконге приняли Закон о национальной безопасности из-за массовых протестов, вызванных актом об экстрадиции на материковую часть страны преследуемых китайскими властями гонконгцев. Это вызвало еще одну волну протестов. Западные страны обвинили КНР в нарушении автономии Гонконга и нарушении человеческих прав.