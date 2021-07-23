Мир
 
Последние новости
В Госдуме оценили предложение Путина по Курилам и Японии
США предупредили об «огромной проблеме» из-за ухода из Афганистана
Россияне предложили распустить футбольную сборную или отдать ее Путину
Впервые обнаружен зародыш луны вокруг планеты
Кот вернулся домой через девять месяцев после собственной кремации
Спасение туристки из штормящего моря в Сочи возмутило россиян
Мужчина изменил разрез глаз ради внешности азиата
ЕСПЧ отклонил запрос России по поводу блокады Крыма и русского языка на Украине
Миру предсказали дефицит смартфонов
В Совфеде ответили на обещание министра обороны Польши разместить танки в России
Новости партнеров
Прослушать новость

Китай введет санкции против бывшего министра торговли США

Перейти в «Мою Ленту»
Уилбур Росс
Уилбур Росс
Фото: Erin Scott / Reuters

Китай введет санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и еще шестерых американских высших чиновников. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь сообщил, что санкции станут ответом на ограничения, введенные американским Минюстом в отношении китайских чиновников в Гонконге. Он подчеркнул, что меры Вашингтона «серьезно нарушают международное право (…) и вмешиваются во внутренние дела Китая». Также представитель китайского МИД обратил внимание на статус Гонконга — специального административного района Китая, политика которого определяется Пекином. Лицзянь предупредил, что любая попытка иностранных государств вмешаться в Гонконг «будет бесполезна, как муравей, пытающийся поколебать большое дерево».

Ранее власти США внесли в черный список семерых высокопоставленных лиц Китая. Причиной санкций стали «растущие риски, связанные с действиями, предпринимаемыми правительствами КНР и специального административного района Гонконг».

Уилбур Росс работал министром торговли США в администрации Дональда Трампа с 2017 по 2021 годы. Он причастен к введению санкций против ряда компаний из КНР. В 2020 году он заявлял, что принятые ограничения против Huawei не позволят китайской корпорации сотрудничать с американскими компаниями через третьих лиц.

В 2020 году в Гонконге приняли Закон о национальной безопасности из-за массовых протестов, вызванных актом об экстрадиции на материковую часть страны преследуемых китайскими властями гонконгцев. Это вызвало еще одну волну протестов. Западные страны обвинили КНР в нарушении автономии Гонконга и нарушении человеческих прав.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
США внесли в черный список семь высокопоставленных китайцев
Китай разозлили новые санкции США
Санкции против Huawei ужесточили