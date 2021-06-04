Китай разозлили новые санкции США

Власти Китая отреагировали на санкции со стороны США, связанные с запретом инвестиций в национальные компании. Пекин разозлили требования американского лидера Джо Байдена. КНР трактует новые ограничения со стороны Белого дома как неуважение к законам мирового рынка, пишет Reuters.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь раскритиковал решение Белого дома по расширению списка китайских оборонных и технологических компаний, акции которых со 2 августа 2021 года нельзя будет покупать американским инвесторам. Власти КНР требуют у президента США отозвать «черный список».

3 июня президент Джо Байден новым указом утвердил перечень из 59 военно-промышленных и технологических компаний Китая, которые якобы угрожают национальной безопасности США, нарушают права и свободы меньшинств, а также способствуют разжиганию репрессий в американском обществе.

В список вошли такие промышленные гиганты, как Huawei Technologies, Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation (CNNC)), один из крупнейших в мире производитель полупроводниковых чипов (Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)).