США захотели перемирия в торговой войне с Китаем

Министр финансов США Джанет Йеллен не станет причислять Китай к числу валютных манипуляторов, как это неоднократно делали прежние власти страны, пишет Bloomberg. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что Вашингтон захотел некоторого подобия перемирия в торговой войне с Пекином, длящейся с конца 2017 года, и подает тому сигнал.
Публикация отчета о валютных курсах ожидается 15 апреля. На данный момент окончательная версия документа еще не готова, но уже известно, что в нем не будет упоминания Китая в качестве валютного манипулятора.
Кроме того, Йеллен может инициировать отмену реформы времен президентства Дональда Трампа. Бывший глава государства ужесточил требования к другим государствам, снизив порог для признания их валютными манипуляторами. Такой статус позволяет Вашингтону вводить некоторые ограничения, в том числе на двустороннюю торговлю.
Если это случится, количество стран, курсы валют которых Минфин США отслеживает на регулярной основе, может снизиться почти вдвое. В то же время Трампа нередко обвиняли в политизации процесса определения статуса Китая. По мнению некоторых аналитиков, в 2019 году Пекин был назван манипулятором только для того, чтобы отмена этого решения спустя пять месяцев дала преимущества Вашингтону на переговорах по вопросу всеобъемлющего торгового соглашения.
В настоящий момент существуют три основных критерия, по которым США определяют, что та или иная страна является валютным манипулятором. Для этого профицит ее счета текущих операций (раздел платежного баланса, отражающий импорт и экспорт товаров и услуг) должен быть не меньше двух процентов ВВП; двусторонний торговый профицит с США должен равняться как минимум 20 миллиардам долларов, а ЦБ — тратить на валютные интервенции не менее двух процентов ВВП.
Как правило, такие интервенции заключаются в покупке иностранной валюты на внутреннем рынке на вновь эмитированную национальную. Это приводит к ослаблению последней, что делает товары местных экспортеров более конкурентоспособными за рубежом. Вашингтон зачастую считает подобные усилия зарубежных валютных властей несправедливыми.