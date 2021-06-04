США ударили по крупнейшим компаниям Китая

Президент США Джо Байден удвоил перечень компаний Китая, акции которых запрещено приобретать американским инвесторам. Удар нанесли по крупнейшим военно-промышленным и технологическим компаниям КНР, в «черном списке» в том числе оказался производитель электроники Huawei, указано на сайте Белого дома.

Вашингтон усилил противостояние с Пекином, расширив перечень запрещенных для инвестиций организаций КНР с 31 до 59. Так нынешний президент США продолжил тактику своего предшественника Дональда Трампа по усилению контроля за помощью китайским компаниям, которые, по заявлениям Белого дома, связаны с обороной или слежкой.

«Новый указ направлен на то, чтобы пресечь отток американских инвестиций на поддержку китайских компаний, подрывающих безопасность или ценности Соединенных Штатов и наших союзников», — говорится в документе Джо Байдена.

Под ценностями, которые подрывают компании из запретного списка, Вашингтон понимает «слежку за религиозными и этническими меньшинствами, репрессии и другие серьезные нарушения прав человека. Ограничения вступят в силу со 2 августа 2021 года.

В дополненном перечне неугодных для США организаций, помимо производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies, оказались: Китайская государственная военно-промышленная компания (China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC)), Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)), национальная ядерная (China National Nuclear Corporation (CNNC)) и национальная шельфовая нефтяная (CNOOC) корпорации КНР, международная компания по производству полупроводников (Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC)).

Противостояние богатейших стран мира США и Китая длится уже несколько лет. Основными сферами конфликта интересов в апреле Пентагон назвал правила международного порядка и экономику. При этом Минобороны США убеждено, что государствам следует избегать военной напряженности.