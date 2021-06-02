США посоветовали общаться с Россией с позиции силы

Соединенным Штатам стоит общаться с Россией с позиции силы. Такой совет администрации дал отставной генерал Бен Ходжес в интервью изданию National Review.

Военный считает, что усилия российского государства по продвижению своих интересов слишком слабо сдерживаются американской стороной — это касается администраций всех троих последних президентов США.

«Нам придется работать с ними с позиции силы. Они будут возмущаться, но они уважают только силу», — заявил он, комментируя перспективы глобального противостояния.

Особое внимание Ходжес уделил Крыму — он указал на то, что Черное море работает как пункт для реализации российских планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Восточном Средиземноморье и Африке. Он также напомнил про российских миротворцев, находящихся в Приднестровье.

1 июня сообщалось, что Пентагон пригрозил странам Ближнего Востока потерей суверенитета и сотрудничества с США, если они продолжат взаимодействовать с Россией и Китаем в сфере безопасности.