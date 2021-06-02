Мир
 
Последние новости
Американец из российской колонии дал совет Байдену перед встречей с Путиным
Маск назвал главный вызов «эпического масштаба» для Tesla
Россиянка устроила скандал в самолете из-за пинавшего кресло ребенка
В Кремле отреагировали на данные Times о смертности от COVID-19 в России
Женщина пожертвовала почку бывшей жене мужа через несколько дней после свадьбы
МВД ответило на данные об окруживших полицию под Новосибирском азербайджанцах
Захарова рассказала о «мощном откровении» Чехии
Собчак и Шнуров взялись учить россиян инвестировать
Российские «Искандеры» получат стелс-ракеты
Емельяненко озадачил подписчиков видео с тренировки
Новости партнеров

США посоветовали общаться с Россией с позиции силы

Перейти в «Мою Ленту»
Бен Ходжес
Бен Ходжес
Фото: Eventpress Stauffenberg / Globallookpress.com

Соединенным Штатам стоит общаться с Россией с позиции силы. Такой совет администрации дал отставной генерал Бен Ходжес в интервью изданию National Review.

Военный считает, что усилия российского государства по продвижению своих интересов слишком слабо сдерживаются американской стороной — это касается администраций всех троих последних президентов США.

«Нам придется работать с ними с позиции силы. Они будут возмущаться, но они уважают только силу», — заявил он, комментируя перспективы глобального противостояния.

Особое внимание Ходжес уделил Крыму — он указал на то, что Черное море работает как пункт для реализации российских планов на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканском полуострове, а также в Восточном Средиземноморье и Африке. Он также напомнил про российских миротворцев, находящихся в Приднестровье.

1 июня сообщалось, что Пентагон пригрозил странам Ближнего Востока потерей суверенитета и сотрудничества с США, если они продолжат взаимодействовать с Россией и Китаем в сфере безопасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Dispatches from the Future Front
Белый дом объяснил необходимость встречи Байдена с Путиным
Пентагон пригрозил Ближнему Востоку за сотрудничество с Россией и Китаем