Пентагон пригрозил Ближнему Востоку за сотрудничество с Россией и Китаем

Пентагон пригрозил странам Ближнего Востока потерей суверенитета и сотрудничества с США, если те продолжат взаимодействовать с Россией и Китаем в сфере безопасности, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области… », — заявила в ходе вебинара зампомощника министра обороны США Дана Строул.

Она добавила, что хотела бы предостеречь эти страны от стратегии, которая «не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан». Строул уверена, что выбор для ближневосточных государств должен быть очевиден, так как возможные выгоды от сотрудничества с США невозможно сравнивать с тем, что могут предложить Россия и КНР.

Пентагон вслед за президентом США неоднократно высказывался о некоей угрозе США со стороны России и Китая. Байден еще в конце декабря 2020 года заявлял, что будущая администрация Белого дома намерена противостоять стратегическим вызовам России и Китая. При этом в конце мая пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби отказался называть Россию «врагом». Но за планами России и Китая по созданию Международной научной лунной станции исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл пообещал внимательно следить.