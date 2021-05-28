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США призвали не допустить войну с Россией и Китаем

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Марк Милли
Марк Милли
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал не допустить войну с Россией и Китаем. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, мир между великими державами в настоящее время находится на грани. Он призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения войны в будущем.

Ранее в Пентагоне признали, что Россия и Китай опережают США в области стратегического вооружения. Глава стратегического командования США адмирал Чарльз Ричардc заявил, что Вашингтон не справляется со сдерживанием Москвы и Пекина межконтинентальными баллистическими ракетами Minuteman III, которые он назвал «реликтами холодной войны».

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