США осознали Китай «хозяином» Луны

Китай является энергичным соперником США на Луне и Марсе, признал глава НАСА Билл Нельсон. Соответствующее заявление руководителя передает ТАСС.

По словам Нельсона, китайцы «продемонстрировали наличие у них технологий для того, чтобы преодолеть миллионы и миллионы миль, совершить успешную посадку» на поверхность Марса. Глава НАСА напомнил, что в ближайшие годы Китай планирует отправить на Луну три ровера, а также высадить человека на естественный спутник Земли.

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«Мы внезапно осознаем, что не являемся хозяевами всего этого. И они представляют собой очень энергичного соперника», — сказал глава НАСА.

Нельсон отметил, что США необходимо активизировать собственные усилия по исследованию Луны.

Китайский космический аппарат Tianwen-1 с планетоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты ночью 15 мая. С этим событием КНР поздравили в России и США. Впоследствии Китай опубликовал фото и видео, полученные Tianwen-1 с Марса.

Таким образом, Китай стал третьей после СССР и США страной, совершившей успешную мягкую посадку на Марс.