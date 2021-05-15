Рогозин поздравил Китай с высадкой на Марс

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter поздравил Китай с первой в истории этой страны успешной мягкой посадкой на Марс.

«Успешная посадка на поверхность Марса космического аппарата Китая — это большой успех программы фундаментальных космических исследований КНР», — написал менеджер.

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Рогозин напомнил, что в 2022 году к Марсу будет отправлена европейско-российская миссия ExoMars. «Подтверждаем настрой на укрепление международного сотрудничества для совместного продвижения исследований Вселенной», — отметил глава госкорпорации.

Также с успешной высадкой Китай поздравил замглавы НАСА Томас Цурбухен. «Вместе с мировым научным сообществом жду с нетерпением того важного вклада, который эта миссия внесет в понимание человечеством Красной планеты», — написал руководитель в Twitter.

Китайский космический аппарат Tianwen-1 с марсоходом Zhurong совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты ночью 15 мая.

Таким образом, Китай стал третьей после США и СССР страной, выполнившей успешную мягкую посадку на Марс.