Китай запустил свой первый зонд для изучения Марса

Китай запустил в космос свой первый зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает ТАСС.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5», на которой находится зонд, стартовала с космодрома Вэньчан на юге Китая. Отмечается, что общий вес «Тяньвэнь-1» составляет около пяти тонн. Из них 1,3 тонны — это вес спускаемого модуля, еще 3,7 тонны — орбитальная станция.

О том, что Китай в 2020 году запустит космический аппарат к Марсу, стало известно в прошлом году. Тогда сообщалось, что на околомарсианскую орбиту миссия должна выйти в начале 2021 года.

Целью китайской миссии на Марсе является поиск жизни на планете, как на текущий момент, так и в прошлом, а также исследования окружающей среды.