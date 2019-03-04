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Китай в 2020 году запустит марсоход

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Китай в 2020 году запустит космический аппарат к Марсу. Об этом заявил на открытии Народного политического консультативного совета страны генеральный конструктор национальной лунной программы У Вэйжэнь. Ролик с выступлением ученого опубликовал телеканал CCTV+.

«В следующем году будет запущен зонд для исследования Марса, который совершит облет, посадку и зондирование этой планеты», — пояснил разработчик.

По его словам, лунная миссия Chang'e 5, в ходе которой планируется доставить образцы лунного грунта на Землю, будет запущена в конце 2019 года. «Если это произойдет, Китай станет третьей страной после США и России, успешно осуществившей этот шаг», — отметил генеральный конструктор.

О намерении Китая отправить в середине 2020 года миссию HX-1 (или Mars Global Remote Sensing Orbiter and Small Rover) к Марсу, включающую орбитальную станцию, посадочный аппарат и ровер, сообщалось в январе 2019 года. На околомарсианскую орбиту миссия должна выйти в начале 2021 года. Цель программы — изучение геологии и атмосферы планеты.

Ранее в том же месяце китайский аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в лунном бассейне Южный полюс — Эйткен. До этого ни одна страна в мире не высаживалась на обратной стороне Луны.

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