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Байден заявил о завоевании Китаем США до 3035 года

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден заявил о вере председателя КНР Си Цзиньпина в то, что США перейдут под власть Китая до 3035 года. Об этом сообщил Байден на встрече с военнослужащими на базе в штате Вирджиния, трансляция выступления велась на YouTube.

По словам Байдена, китайский лидер уверен, что Китай до 3035 года станет обладать Америкой, поскольку автократии умеют быстро принимать решения. Телеканал Fox News предположил, что американский президент оговорился, имея в виду 2035 год.

Байден также добавил, что провел с Си Цзиньпином больше времени, чем остальные мировые лидеры. Президент США отметил, что у глав государств состоялось 24 часа личных встреч с одним переводчиком. Также лидеры проехали вместе 112,6 тысячи километров.

Лидер США выразил мнение, что сейчас во всем мире сражаются демократии и автократии. «Чем сложнее становится мир, тем труднее демократическим странам объединиться и достигнуть общего согласия», — отметил Байден.

Ранее в Пентагоне назвали сферы противостояния с Китаем. Среди них — правила международного порядка и экономика. При этом государствам следует избегать ненужной военной напряженности, поскольку она противоречит национальным интересам двух стран, считают в Минобороны США.

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