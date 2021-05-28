Мир
 
Последние новости
Движение судов по Босфору остановилось из-за аварии
Стало известно о решении конфликта между Нурмагомедовым и Кадыровым
Во Франции посчитали безумием вступление Украины в НАТО
В РПЦ задумали запретить священникам работать в шоу-бизнесе и суде
В США оценили влияние приписываемой России кибератаки на саммит Путина и Байдена
Художник продал невидимую скульптуру за 1,3 миллиона рублей
Украина внесла семь российских артистов в черный список
Байдена предостерегли о желании Зеленского «рассказывать небылицы о России»
Ряд сборных на хоккейном ЧМ захотели убрать свои флаги в поддержку Белоруссии
Новости партнеров
Прослушать новость

Пентагон запросил сотни миллиардов долларов на борьбу с «российской угрозой»

Перейти в «Мою Ленту»
Пентагон
Пентагон
Фото: Liu Jie/ Globallookpress.com

Министерство обороны США запросило сотни миллиардов долларов из бюджета на 2022 финансовый год и объяснило это «российской и китайской угрозой», сообщается в пояснительной записке на сайте ведомства.

«Военные Соединенных Штатов сталкиваются с серьезными проблемами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, а также от угроз глобальной безопасности, таких как изменение климата и пандемия COVID-19», — заявили в Пентагоне. Отмечается, что расходы пойдут на инновацию и модернизацию, заботу о военнослужащих и построение отношений с союзниками.

Бюджет отражает ценности и приоритеты президента в области национальной безопасности, добавили в ведомстве. Запрошенная Министерством обороны США сумма составила 715 миллиардов долларов, в то время как на 2021 финансовый год утверждено было 703,7 миллиарда долларов. Таким образом, рост составил 1,6 процента. Новый финансовый год в США начинается с 1 октября 2021 года.

Ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли призвал не допустить войну с Россией и Китаем. Он призвал обратить внимание на чрезвычайную ситуацию в отношениях между государствами и создать условия для предотвращения столкновения в будущем.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Пентагоне отказались называть Россию «врагом»
В решениях Байдена увидели новый курс в отношениях с Россией
США потратят миллионы долларов на военные объекты в Казахстане и Узбекистане