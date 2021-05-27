В Пентагоне отказались называть Россию «врагом»

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби отказался называть Россию «врагом», комментируя предстоящие учения военных инженеров Сербии и России. Его слова передает ТАСС.

Во время брифинга один из репортеров назвал Россию «врагом» НАТО, однако Кирби подчеркнул, что в Пентагоне эту страну так никто не называет. «Это вы сделали, но это не то определение, которое бы мы использовали относительно России», — сказал он.

Американский пресс-секретарь добавил, что не располагает подробностями об учениях. «Я бы хотел, чтобы эти две независимые страны сами обсуждали эти учения и свои двусторонние отношения», — заключил он, отметив, что США ценят участие Сербии в программе «Партнерство ради мира».

Cовместные учения военных инженеров России и Сербии продлятся до 11 июня на сербской территории.