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США потратят миллионы долларов на военные объекты в Казахстане и Узбекистане

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Фото: Pixabay

США планируют потратить 240 миллионов долларов на строительство военных объектов в 20 странах мира, а именно в регионах Ближнего Востока и Центральной Азии, включая Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан. Об этом сообщает RT.

Так, по данным издания, инженерный корпус Сухопутных войск США собирается изучить потенциальных подрядчиков. Им предстоит спроектировать конструкции зданий, среди которых аэропорты и сопутствующие постройки, автодороги, порты, производственные предприятия, водопроводы, больницы, электростанции и прочее.

Кроме того, в проект войдет возведение инфраструктуры для самолетов: взлетно-посадочные волосы, рулежные дорожки и перроны. По требованиям Пентагона, подрядчики должны будут оказывать поддержку на всех этапах строительных работ, предоставив услуги инженеров и архитекторов. Контракт с компаниями будет заключен на пять лет.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выделит еще 125 миллионов долларов Украине в рамках нового пакета военной помощи. Кроме того, Вашингтон намерен продолжить передавать Киеву так называемые летальные вооружения.

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