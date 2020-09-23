Пентагон взял деньги на борьбу с коронавирусом и закупил оружие и бронежилеты

Пентагон взял 1 миллиард долларов на борьбу с распространением коронавируса в соответствии с пакетом по стимулированию экономики CARES Act, однако потратил его на оружие и бронежилеты. Об этом пишет The Washington Post.

Помимо этого, ведомство якобы закупило реактивные двигатели, беспилотники, парадную форму и аппаратуру для слежения.

Утверждается, что оборонные подрядчики получили «сотни миллионов долларов из фонда» на цели, не связанные с борьбой с COVID-19.

Отмечается, что компании Rolls-Royce и ArcelorMittal получили деньги — примерно 183 миллиона долларов — на то, чтобы «поддержать судостроительную промышленность», а еще десятки миллионов потратили на разведку в космосе. Газета также отмечает, что компания American Woolen Company — поставщик армейской униформы — получила еще два миллиона долларов. Некоторые фирмы не только получили деньги от Пентагона, но и попали в программу по защите зарплат, согласно которой США выделяют миллиарды долларов на помощь малому бизнесу, пострадавшему от пандемии COVID-19.

Представитель Пентагона Джессика Максвелл заявила, что пакет CARES Act не требует, чтобы все полученные деньги тратились только на медицинские ресурсы. Несмотря на слова Максвелл, члены Демократической партии уже потребовали немедленного расследования.

Накануне сообщалось, что число погибших от коронавируса в США превысило 200 тысяч человек. Известно, что почти в 30 штатах США наблюдается быстрый рост числа зараженных. Страна занимает первое место в мире по общему числу инфицированных — более 6,9 миллиона человек — и количеству летальных исходов. При этом 2,6 миллиона человек удалось вылечиться от COVID-19.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru