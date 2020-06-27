США дадут Украине 50 миллионов долларов на летальные средства обороны

Украина может получить от США 50 миллионов долларов на летальные средства обороны. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно проекту американского военного бюджета на следующий финансовый год, подготовленного председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом, Украине будет выделено 250 миллионов долларов. Одну пятую этой суммы допускается использовать только на летальные средства обороны.

Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей рассмотрит проект бюджета на следующей неделе. После этого его обсудит Палата представителей полного состава. Тем временем Сенат будет рассматривать другую версию оборонного бюджета, подготовленную сенатским комитетом по делам вооруженных сил. Затем специальная комиссия подготовит на их основе общий документ, который должен быть одобрен обеими палатами и подписан президентом США. Этот процесс может продлиться до конца осени или начала зимы.

В начале июня Пентагон подтвердил, что Украине будет выделено 250 миллионов долларов, которые пойдут на борьбу с коррупцией, реформы и укрепление обороны страны. 28 мая представители Пентагона сообщили, что успехи Украины в борьбе с коррупцией позволяют поставить ей военную технику на 125 миллионов долларов. Пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы и боевые патрульные катера, которые оснащены 30-миллиметровыми автоматическими пушками.

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