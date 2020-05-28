США посчитали борьбу Украины с коррупцией успешной и решили послать технику

Представители Пентагона сообщили Конгрессу США о том, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией, что позволяет поставить ей военную технику на 125 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Известно, что военное ведомство считает успешными действия Киева, решив таким образом послать запланированную раннее новую партию военной помощи. Согласно американским законам, для ее передачи необходимо предоставить доказательства о прогрессе Украины в борьбе с коррупцией. Это должно осуществляться с помощью усиления общественного контроля и транспарентности.

Пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы и боевые патрульные катера, которые оснащены 30-миллиметровыми автоматическими пушками. Общая стоимость поставок оценивается в 125 миллионов долларов.

Это вторая часть военной помощи Украине на сумму 250 миллионов долларов, которые были выделены Конгрессом.

31 января стало известно, что в Белом доме решили не сокращать военную помощь Украине по линии Госдепартамента. В то же время госсекретарь США Майк Помпео на встрече с тогдашним главой МИД Украины Вадимом Пристайко заверил, что Киев получит от Вашингтона полную поддержку в борьбе с «российской агрессией».

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