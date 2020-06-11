США пообещали Украине 250 миллионов долларов для «защиты от российской агрессии»

Пентагон окончательно подтвердил, что Украина получит военную помощь. Она должна послужить для «более эффективной защиты от российской агрессии», передает CNN.
250 миллионов долларов войдут в новый пакет помощи Украине и пойдут на борьбу с коррупцией, реформы и укрепление обороны страны. «Эти программы сотрудничества в области безопасности стали возможными благодаря постоянному прогрессу Украины и вводимым реформам», — обещают в заявлении ведомства.
28 мая представители Пентагона сообщили, что Украина добилась успехов в борьбе с коррупцией, и это позволяет поставить ей военную технику на 125 миллионов долларов. Пакет помощи включает в себя мобильные радиолокационные системы и боевые патрульные катера, которые оснащены 30-миллиметровыми автоматическими пушками.
31 января стало известно, что в Белом доме решили не сокращать военную помощь Украине по линии Госдепартамента. В то же время госсекретарь США Майк Помпео на встрече с тогдашним главой МИД Украины Вадимом Пристайко заверил, что Киев получит от Вашингтона полную поддержку в борьбе с «российской агрессией».