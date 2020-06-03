Совет Европы начал искать специалистов «демократического управления» для Украины

Совет Европы начал искать специалистов «демократического управления», чтобы привлечь их для проведения консультаций на Украине. Об этом говорится в тендере, с текстом которого ознакомился Russia Today.
Рассчитывают, что на проект потратят около 450 тысяч евро. Первое направление, в котором должны работать эксперты, касается реформ по децентрализации власти в стране. Европейские специалисты будут проводить консультации по политическим и юридическим вопросам государственного управления.
Второе направление относится к «наращиванию потенциала демократического управления» в государственных органах на Украине. Эксперты будут проводить разные мероприятия, готовить доклады и участвовать в семинарах.
20 мая сообщалось, что Евросоюз выделил Украине более миллиарда евро финансовой помощи в виде льготных займов из-за пандемии коронавируса. Речь шла о реализации программы помощи Team Europe («Команда Европы»), направленной на поддержку десяти стран-партнеров в борьбе с коронавирусом и его последствиями.