Совет Европы начал искать специалистов «демократического управления» для Украины

Совет Европы начал искать специалистов «демократического управления», чтобы привлечь их для проведения консультаций на Украине. Об этом говорится в тендере, с текстом которого ознакомился Russia Today.

Рассчитывают, что на проект потратят около 450 тысяч евро. Первое направление, в котором должны работать эксперты, касается реформ по децентрализации власти в стране. Европейские специалисты будут проводить консультации по политическим и юридическим вопросам государственного управления.

Второе направление относится к «наращиванию потенциала демократического управления» в государственных органах на Украине. Эксперты будут проводить разные мероприятия, готовить доклады и участвовать в семинарах.

20 мая сообщалось, что Евросоюз выделил Украине более миллиарда евро финансовой помощи в виде льготных займов из-за пандемии коронавируса. Речь шла о реализации программы помощи Team Europe («Команда Европы»), направленной на поддержку десяти стран-партнеров в борьбе с коронавирусом и его последствиями.

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