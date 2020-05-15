Белый дом обязали выдать письма о военной помощи США Украине

Федеральный судья Эми Джексон обязала администрацию американского президента Дональда Трампа до 20 мая передать суду по меньшей мере 20 электронных писем, в которых говорится о военной помощи США Украине, сообщает издание Law & Crime.

Белый дом ранее отказался предоставлять эти документы: основанием для этого было то, что письма первых лиц государства могут быть засекречены, если содержат военную или государственную тайну. Судья, однако, вынесла решение о передаче: она заявила, что лично определит, защищены ли данные, содержащиеся в этих письмах.

В сентябре 2019-го в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое президент США Дональд Трамп якобы оказывал на украинского коллегу Владимира Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование деятельности Хантера Байдена, сына политического противника Трампа, бывшего вице-президента США Джо Байдена. После этого демократы инициировали процедуру импичмента, по итогам которой Трамп был оправдан.

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