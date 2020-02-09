Украина осталась разочарована новой санкционной процедурой Совета Европы

Министерство иностранных дел Украины разочаровано введением новой комплементарной санкционной процедуры Совета Европы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В украинском министерстве выразили мнение, что новая процедура реагирования на нарушения исключит возможность наказания за суровые проступки. Там подчеркнули, что Украина выступала против такого решения.

Кроме того, украинская сторона посчитала введение подобных процедур усугублением мировоззренческого кризиса в Совете Европы. По мнению ведомства, организация начала отступать от своих уставных целей после того, как оставила без ответа «развязывание войны Россией».

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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