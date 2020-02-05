В Крыму оценили заявление о неготовности Украины к возвращению полуострова

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель оценил заявление постоянного представителя президента Украины в Автономной республике Крым Антона Кориневича о неготовности страны к возвращению полуострова. Свою позицию он объяснил RT.

Гемпель назвал высказывание Кориневича бредом человека, не имеющего отношения к Крыму. Он подчеркнул, что судьбу полуострова выбрали его жители, проголосовав на референдуме за вхождение в состав России.

«Во всех подобных заявлениях — сплошные алогизмы, поэтому я считаю, что на это просто не надо обращать внимания», — заключил крымский парламентарий.

Ранее Кориневич заявил, что Украина не готова к возвращению Крыма в состав страны. По его словам, прежде всего нужно определить, кто начнет работать там на уровне местной и центральной власти. До этого политик также сказал, что Украина не будет снабжать Крым водой до возвращения полуострова под свой контроль.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Киев и страны Запада считают это оккупацией.

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