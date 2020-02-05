Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

Постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова. Интервью с чиновником опубликовало издание «Укринформ».

«Вот если агрессор Российская Федерация завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, — нам еще работать и работать», — сказал Кориневич.

По его словам, прежде всего нужно определить, кто начнет работать в Крыму на уровне местной и центральной власти. Готовности пока нет, и над этим нужно «активно и тяжело работать», отметил Кориневич. «Я думаю, и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны — прим. «Лента.ру»), и Министерство временно оккупированных территорий, и силовики должны иметь понимание, что именно сделает Украина, когда получит сигнал из Крыма», — добавил он.

Ранее Кориневич заявил, что Украина не будет снабжать Крым водой до возвращения полуострова под свой контроль.

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