Украина создаст центр для формирования исков против России

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало создание «национального центра документирования фактов нарушения прав и свобод человека на временно оккупированных территориях Украины». Об этом заявила глава ведомства Оксана Коляда, передает «Радио Свобода».

«Мы хотим создать государственный институт, который будет формировать политическую позицию Украины», — пояснила министр. По ее словам, работа центра станет основой для подачи исков против России в международные суды.

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Уточняется, что центр документирования «будет обобщать данные Украинского хельсинкского союза по правам человека, сведения организации "Донбасс SOS" и других негосударственных организаций». Также новая структура будет предоставлять данные по запросам других ведомств, журналистов, международных организаций.

Сейчас украинское правительство разрабатывает «механизм действия центра». Коляда рассказала, что украинские власти планируют создать еще и специальный фонд реинтеграции Крыма. Он будет предоставлять гранты организациям, ранее действовавшим на полуострове, на проведение фестивалей и научных исследований.

5 февраля постоянный представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич заявил о неготовности страны к возвращению полуострова.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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