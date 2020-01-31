Украина обвинила Россию в репрессиях «проукраинского населения» Крыма

Россия репрессивными методами пытается вытеснить из Крыма «проукраински настроенных людей». Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поночовный, сообщает «Интерфакс-Украина».

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Он обвинил российские власти в проведении политики «колонизации» и попытке заместить жителей Крымского полуострова «населением из других регионов» России. По словам Поночовного, такие действия якобы предпринимаются для изменения демографического состава Крыма.

При этом прокурор подчеркнул, что украинские правоохранители направили уже седьмое письмо в Международный уголовный суд (МУС). В прокуратуре АР Крым надеются, что переданные материалы станут основой для расследования МУС, которое, как полагают в Киеве, может начаться в 2020 году.

«По состоянию на конец 2019 года количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма уже превысило 42 895 человек. Но, по неофициальным данным правозащитных организаций, количество таких людей может составлять 100 тысяч», — заявил украинский юрист Виталий Набухотный, принимающий участие в подготовке сведений для МУС.

Крым и Севастополь вошли в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны Евросоюза и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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