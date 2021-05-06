Пентагон пообещал следить за планами России и Китая создать лунную станцию

Пентагон пообещал внимательно следить за планами России и Китая создать Международную научную лунную станцию. Об этом заявил исполняющий обязанности помощника министра обороны США по политике в космической отрасли Джон Хилл, передает ТАСС.

Отмечается, что о намерениях властей США Хилл рассказал на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США.

Ранее российская и китайская стороны подписали меморандум о создании лунной станции. Представители правительств России и Китая — глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь — подписали договор о сотрудничестве в формате видеоконференции.

В меморандуме уточняется, что запланированная лунная станция предназначена «для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ», рассматривается дальнейшая перспектива присутствия непосредственно человека на Луне. Соглашение подразумевает как совместное планирование, разработку и реализацию проекта, так и его презентацию мировому сообществу.