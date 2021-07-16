США внесли в черный список семь высокопоставленных китайцев

В совместный санкционный перечень Государственного департамента, министерств финансов, торговли и национальной безопасности США попали семь должностных лиц Китая. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

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Причиной новых санкций, согласно документу, стали «растущие риски, связанные с действиями, предпринимаемыми правительствами КНР и специального административного района Гонконг». Ведомства подчеркнули, что действия китайского правительства могут навредить американским компаниям, работающим в Гонконге. В частности, в документе обращается внимание на аресты иностранных граждан и запрет им на выезд за пределы Гонконга.

Внесенные в черный список высокопоставленные китайцы будут находиться под наблюдением управления по контролю за иностранными активами США. Им будет запрещено въезжать на американскую территорию, получать инвестиции от американских граждан и организаций, а также поддерживать контакты с резидентами США.

3 июня президент США Джо Байден утвердил перечень из 59 военно-промышленных и технологических компаний Китая, которые по мнению американского правительства угрожают национальной безопасности США, нарушают права и свободы меньшинств и разжигают репрессии в американском обществе.

В список вошли такие промышленные гиганты, как Huawei Technologies, Китайская национальная ядерная корпорация (China National Nuclear Corporation (CNNC)) и один из крупнейших в мире производитель полупроводниковых чипов — Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

Закон о национальной безопасности в Гонконге был принят в 2020 году в качестве реакции властей Китая на протесты против закона об экстрадиции из специального административного района в материковую часть страны подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Это вызвало новые протесты и обвинения в адрес Пекина в нарушении автономии Гонконга и прав человека.

Гонконг вернулся в состав Китая из аренды по соглашению между ним и Британией в 1997 году. Согласно совместной декларации Китая и Британии, городу была обещана широкая автономия на 50 лет.