Администрация президента США Джо Байдена добавит еще как минимум десять китайских компаний в черных список из-за ситуации с нарушениями прав человека в Синцзьянь-Уйгурском регионе. Об этом сообщает Reuters.

Соединенные Штаты намерены объявить о своем решении в пятницу, 9 июля.

Как сообщают источники агентства, речь идет об экономических рестрикциях в отношении как минимум десяти компаний.

22 марта Китай ввел жесткие санкции против ЕС в ответ на «нотации» о правах человека, которые Пекин якобы нарушает в Синцзьянь-Уйгурском автономном регионе. Санкции затронули 10 индивидуальных лиц и четыре организации из Брюсселя. Перед этим главы МИД ЕС согласовали внесение четырех граждан Китая и одной организации в санкционный список. Их обвиняют в нарушении прав человека в связи с преследованием мусульман-уйгуров.

В начале марта аналитический центр Newlines Institute сообщал, что Китай нарушил каждый из запретов Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, так что происходящее с мусульманами-уйгурами и другими мусульманскими меньшинствами в Синцзьянь-Уйгурском регионе Китая можно считать истреблением. Это первый раз, когда обвинения против КНР анализировало негосударственное предприятие.

