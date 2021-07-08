Экономика
 
Последние новости
Талибы раскрыли планы насчет Афганистана и других стран
Бренд Эмили Ратаковски вызвал споры в сети из-за фото полной модели в бикини
Все пассажиры разбившегося в Швеции самолета погибли
Перечислены российские альтернативы отдыху на Черном море
В РПЦ ответили на информацию об отказе причащать непривитых россиян
На Камчатке возобновились поисковые работы на месте крушения Ан-26
Pfizer и BioNTech запросят разрешение колоть третью дозу в качестве «бустера»
Фетисов прокомментировал увольнение Черчесова
Водитель на BMW сбил двоих детей в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Нефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Oli Scarff / Getty Images

Пандемия коронавируса в 2020 году затмила собой все прежние серьезные кризисы, с которым сталкивалась мировая энергетика, заявляется в годовом обзоре нефтяного и газового гиганта BP, посвященному ситуации в отрасли.

Такие отчеты компания составляет на протяжении 70 лет, и за это время, как рассказывается в документе, индустрия столкнулась с серьезным влиянием целого ряда драматических событий — от Суэцкого кризиса в 1956 году до более недавней катастрофы на «Фукусиме» в 2011 году. «Все эти события стали великими потрясениями для глобальной энергетики. Но все они бледнеют на фоне событий прошлого года», — заявил главный экономист BP Спенсер Дейл.

Мировое производство нефти сократилось на 6,6 миллиона баррелей в день, что стало рекордным снижением в послевоенной истории. В начале пандемии потребление буквально рухнуло: в апреле спрос снизился на 20 миллионов баррелей в день по сравнению докоронавирусным уровнем, что не имело прецедентов в истории. В BP напомнили, что ОПЕК+ в марте 2020 года не удалось прийти к договоренностям по поводу добычи нефти, в результате чего в отрасли некоторое время продолжалась ценовая война. Средняя цена на сорт Brent в 2020 году составляла 41,84 доллара, что стало самым низким уровнем с 2004 года, уточнили в BP.

Brent от TradingView

До рекордного низкого уровня падали и цены на газ, отмечается в обзоре. Потребление сократилось на 81 миллиард кубометров — 2,3 процента. В наибольшей степени это коснулось России (минус 33 миллиарда кубометров) и США (минус 17 миллиардов кубометров), тогда как в Китае и Иране потребление, напротив, выросло (плюс 22 и 10 миллиардов соответственно).

В целом первичное потребление энергии в 2020 году упало на 4,5 процента, что стало самым большим снижением с 1945 года. В основном это коснулось нефти, хотя газ и уголь также внесли заметный вклад. При этом вопреки общему падению спроса, сильнее всего сократившегося в США, Индии и России, в мире выросло потребление гидроэлектроэнергии и энергии ветра и солнца, отметили в BP.

Помимо ситуации с коронавирусом, нефтяные компании в последнее время сталкиваются и с давлением экологических активистов, которые вынуждают их сокращать добычу для снижения уровня выбросов. Так, Shell придется пойти на такие меры по решению суда, а Exxon Mobil и Chevron уступили собственным акционерам, обвиняющим их в игнорировании проблемы климата.

Тем временем эксперты не исключают, что в случае новых серьезных разногласий ОПЕК+ нефтяной рынок могут опять ждать ценовые войны. С другой стороны, если полного провала не будет, но страны не сумеет договориться об увеличении добычи, то цены могут вырасти на фоне недостатка предложения при вновь растущем спросе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Нефтяному рынку предсказали угрозу ценовой войны
Shell согласилась на «бесполезное» снижение выбросов
Крупнейшие нефтяные компании мира получили удар по планам
Другие материалы рубрики
Экономика00:01 2 июня

Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.

Почему Россия вынуждена спасать ее?
15:29 7 июля

Путин назвал срок решения проблем с выплатами на детей от трех до семи лет

14:45 7 июля

Три четверти россиян назвали себя трудоголиками

13:12 7 июля

Россияне набрали кредитов наличными на рекордную сумму

Экономика00:0325 мая

Отрицательный рост.

Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит?
12:29 7 июля

Доходы богатейших российских чиновников выросли в пандемию

11:57 7 июля

«Яндекс» занялся электросамокатами

11:11 7 июля

Особый подход к российским компаниям признали правильным

Экономика00:0118 мая

Давай на спор.

Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
10:38 7 июля

Мишустин потребовал сдержать рост цен на ПЦР-тесты

10:34 7 июля

Чубайс предупредил о невозможности обхитрить Европу

09:54 7 июля

Тысячи российских компаний отказались сотрудничать с государством

Россия
«Возили по церквям и психотерапевтам»
История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
Россиян спросили о необычном способе спасения от жары
 
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.
Он рухнул при посадке
«Отказаться от своего ребенка? Никогда!»
Сему спасет срочная операция на позвоночнике. Нужна ваша помощь.
Все материалы
Мир
«Америка ищет внешних врагов»
Почему через 150 лет после Гражданской войны США вновь оказались на грани раскола?
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
Все материалы
Бывший СССР
Борьбу Зеленского с олигархами назвали обнулением украинских ценностей
«Чтоб конкуренты в земле лежали»
Расправы с оппозицией и борьба с Россией. На что готов Зеленский, чтобы удержать власть?
Политолог оценил роль Медведчука во встрече Зеленского и Путина
«Мы тут как подопытные»
Американские военные изучают в Казахстане опасные вирусы. Какую угрозу они несут России?
Житель Киева открыл стрельбу по полицейским и заперся в квартире
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
«Куратор» Украины из Госдепартамента возглавит посольство США
Все материалы
Экономика
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Названы самые вероятные символы на новых рублях
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Названы любимые цвета пользователей Сбербанк Онлайн
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
В Год науки правительство поддержит молодых ученых
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Все материалы
Наука и техника
Ученые нашли резервуар коронавируса в организме человека
«Роскосмос» запустит «Науку» и затопит «Пирс»
Раскрыта ключевая особенность всех iPhone 14
Раскрыта причина появления загадочной звезды в Млечном Пути
Все материалы
Спорт
Газзаев назвал риски для сборной России из-за отставки Черчесова
Лионель Месси (в центре)
Партнерский материал
«Не надо считать его богом»
Месси 13 лет не выигрывал трофеев с Аргентиной. Почему ему так не везет в играх за сборную?
Валуев порассуждал о справедливости отставки Черчесова
Станислав ЧерчесовЧерчесова уволили из сборной России после провала на Евро.
Кто может занять место главного тренера?
Названа помешавшая назначению двух иностранных тренеров в сборную России причина
Илья Авербух«Не завидую девчонкам»
Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде
Министр спорта оценил отставку Черчесова и назвал план спасения футбола России
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер оценил увольнение Черчесова
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
Популярный российский комик вспомнил о «вербовке» в КВН
Российский мэр посоветовал комику Мусагалиеву не приезжать «ради безопасности»
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Ведущая Первого канала вспомнила о жизни в Лондоне и назвала ее главный минус
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Гипнотерапевт назвала правила для улучшения сна
Враждующие принцы Гарри и Уильям наладили отношения
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Суд разрешил школе бить учеников током
Найден обладатель самого длинного языка в мире
Все материалы
Dodge выпустит электрический маслкар
Cadillac Escalade: поменялся во всём, но остался собой
Мы поездили на самом большом и самом дорогом Кадиллаке
Стало известно, когда дебютирует электрический Renault Megane
Новый S-Class: это надо видеть
Мы уже не знаем, как описывать этот Mercedes словами, поэтому сняли видео
Skoda запустила продажи новых версий Karoq в России
Новый Kia Sportage: раскрыты моторы и оснащение
Южнокорейский кроссовер готовится к дебюту с двумя классическими ДВС
Новый Kia Sportage бьет рекорды по количеству предзаказов
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
Кафтан, шаман и Чингисхан.
Что скрывает традиционная одежда разных народов России?
«За спиной девять тысяч километров России»
Какие секреты прячет Владивосток и зачем сюда ехать туристу
Башмет и Мацуев выступят на фестивале искусств в Удмуртии
Ставропольские врачи начали применять уникальный метод лечения туберкулеза
Россиянам предложат раскопать Татарское городище
В аэропорту Хабаровска откроется филиал Пушкинского музея
Все материалы