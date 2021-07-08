Нефтяной гигант рассказал о затмившем великие потрясения кризисе

Пандемия коронавируса в 2020 году затмила собой все прежние серьезные кризисы, с которым сталкивалась мировая энергетика, заявляется в годовом обзоре нефтяного и газового гиганта BP, посвященному ситуации в отрасли.

Такие отчеты компания составляет на протяжении 70 лет, и за это время, как рассказывается в документе, индустрия столкнулась с серьезным влиянием целого ряда драматических событий — от Суэцкого кризиса в 1956 году до более недавней катастрофы на «Фукусиме» в 2011 году. «Все эти события стали великими потрясениями для глобальной энергетики. Но все они бледнеют на фоне событий прошлого года», — заявил главный экономист BP Спенсер Дейл.

Мировое производство нефти сократилось на 6,6 миллиона баррелей в день, что стало рекордным снижением в послевоенной истории. В начале пандемии потребление буквально рухнуло: в апреле спрос снизился на 20 миллионов баррелей в день по сравнению докоронавирусным уровнем, что не имело прецедентов в истории. В BP напомнили, что ОПЕК+ в марте 2020 года не удалось прийти к договоренностям по поводу добычи нефти, в результате чего в отрасли некоторое время продолжалась ценовая война. Средняя цена на сорт Brent в 2020 году составляла 41,84 доллара, что стало самым низким уровнем с 2004 года, уточнили в BP.

До рекордного низкого уровня падали и цены на газ, отмечается в обзоре. Потребление сократилось на 81 миллиард кубометров — 2,3 процента. В наибольшей степени это коснулось России (минус 33 миллиарда кубометров) и США (минус 17 миллиардов кубометров), тогда как в Китае и Иране потребление, напротив, выросло (плюс 22 и 10 миллиардов соответственно).

В целом первичное потребление энергии в 2020 году упало на 4,5 процента, что стало самым большим снижением с 1945 года. В основном это коснулось нефти, хотя газ и уголь также внесли заметный вклад. При этом вопреки общему падению спроса, сильнее всего сократившегося в США, Индии и России, в мире выросло потребление гидроэлектроэнергии и энергии ветра и солнца, отметили в BP.

Помимо ситуации с коронавирусом, нефтяные компании в последнее время сталкиваются и с давлением экологических активистов, которые вынуждают их сокращать добычу для снижения уровня выбросов. Так, Shell придется пойти на такие меры по решению суда, а Exxon Mobil и Chevron уступили собственным акционерам, обвиняющим их в игнорировании проблемы климата.

Тем временем эксперты не исключают, что в случае новых серьезных разногласий ОПЕК+ нефтяной рынок могут опять ждать ценовые войны. С другой стороны, если полного провала не будет, но страны не сумеет договориться об увеличении добычи, то цены могут вырасти на фоне недостатка предложения при вновь растущем спросе.

