Пекин назвал способ выйти из тупика в американо-китайских отношениях

Американо-китайские отношения зашли в тупик, потому что в США рассматривают Китай как «воображаемого противника». Об этом заявил заместитель главы МИД КНР Се Фэн, передает «Синьхуа».
Чиновник призвал США изменить это мнение и остановить «опасную» политику противодействия Китаю. По его словам, американская сторона требует сотрудничества, когда ей это необходимо, и идет на конфронтацию, когда чувствует свое преимущество. При этом Се Фэн заявил, что миру нужна солидарность, и назвал человечество «пассажирами в одной лодке».
«Китай хочет сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы найти точки соприкосновения, не обращая внимания на разногласия», — добавил замглавы МИД КНР. Главный способ для Вашингтона добиться этого и выйти из тупика — «изменить курс и работать с Китаем на основе (...) мирного сосуществования».
Он напомнил, что Белый дом первым прибегнул к санкциям и вмешательству во внутренние дела других стран. Ранее Се Фэн назвал США «изобретателем, обладателем патента и прав интеллектуальной собственности на дипломатию принуждения». Речь Се Фэна прозвучала на переговорах с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман в портовом городе Тяньцзинь на севере Китая.
23 июля стало известно, что Китай ввел санкции против бывшего министра торговли США Уилбура Росса и еще шестерых высокопоставленных американцев. Этот шаг стал ответом на включение в черный список Минфина США семерых китайских высших чиновников. Причиной таких мер со стороны Вашингтона стали аресты иностранных предпринимателей в Гонконге.
24 июля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что санкции КНР не остановят США. Американское правительство, по ее словам, готово продолжить политику ограничений против Пекина.