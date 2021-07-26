США назвали изобретателем «дипломатии принуждения»

Правительство США является изобретателем, обладателем патента и прав интеллектуальной собственности на дипломатию принуждения. Такое мнение высказал замглавы Министерства иностранных дел Китая Се Фэн, передает ТАСС.

Дипломат заявил, что именно Вашингтон регулярно применяет односторонние санкции и вмешивается во внутренние дела других государств. «Упоминаемое США так называемое ведение дел с другими странами с позиции силы является лишь новой версией той ситуации, когда большой притесняет малых, или новым воплощением принципа "кто силен, тот и прав"», — отметил он.

Се Фэн высказался об американской политике на переговорах с первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман, которая прибыла в Китай с официальным визитом.

23 июля директор ЦРУ Уильям Бернс рассказал, что в американском разведуправлении задумались об использовании подходов холодной войны с Советским Союзом по отношению к Китаю. По его словам, один из предполагаемых подходов для взаимодействия с Пекином — «упреждающее развертывание». На данный момент в ЦРУ изучают, как применить такое развертывание специалистов по Китаю, в частности аналитиков и оперативных сотрудников разведки, с целью укрепить конкурентоспособность США.