Власти Китая требуют от США прекратить любые попытки устроить в Сирии «цветную революцию». Сообщение об этом передает South China Morning Post со ссылкой на слова министра иностранных дел Китая Ван И.

По словам министра, принуждение других стран к смене режима «вредны», а сама практика «попрания суверенитета во имя демократических преобразований непопулярна».

Ван И потребовал от США и Запада отменить все санкции, введенные в отношении страны, чтобы открыть каналы гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что пока сирийский народ страдает из-за экономического кризиса, вызванного санкциями «некоторые страны говорят о защите прав человека в Сирии, демонстрируя лишь лицемерие».

Ранее власти Китая, лишили Гонконг свободных выборов. Резолюция о «патриотичном управлении Гонконгом» дает возможность специальной электоральной комиссии продвигать в автономном регионе собственных «патриотичных» кандидатов и противостоять тем кандидатам, которых избирают напрямую его жители.

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