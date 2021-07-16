Китай обвинили в краже технологий для мирового господства

Китай собирается добиться мирового господства в сфере производства полупроводников и использует для этого нечестные методы, заявил во время выступления в британском парламенте один из его членов, Иан Дункан Смит, бывший лидер Консервативной партии, пишет CNBC.

Страна «крадет технологии, получает права других людей на интеллектуальную собственность и скупает компании», утверждает Дункан Смит, в отношении которого Пекин уже ввел санкции из-за заявлений в свой адрес.

Поводом для выступления парламентария стала ситуация с приобретением британской Newport Wafer Fab, крупнейшей среди производителей чипов в Британии. О намерении купить ее 5 июля сообщила Nexperia, компания, которая работает в Нидерландах, но принадлежит китайским собственникам. В правительстве Британии сначала анонсировали расследование сделки из соображений, связанных с вопросами национальной безопасности, однако позднее указали, что пока не планируют вмешиваться в ситуацию.

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«Мне интересно, когда они не справились с тем, чтобы принять решение, они изучили, что Китай думает о полупроводниках? Китай — самый активный экспортер мира, он активно занят тем, чтобы скупать технологии в сфере полупроводников везде, где найдет», — прокомментировал Дункан Смит.

За несколько лет китайским фирмам, поддерживаемым правительством, было продано несколько европейских компаний, производящих полупроводники, в том числе еще одна британская. Пекин уже сталкивался с обвинениями в краже интеллектуальной собственности и резко их отвергал.

Сейчас чипы используются во множестве отраслей, они необходимы для производства в том числе электроники. При этом на фоне пандемии мир столкнулся с их дефицитом, который стал серьезным ударом для промышленности, в частности, для автопроизводителей. В мае аналитики компании AlixPartners указали, что из-за дефицита полупроводников отрасль только в 2021 году недосчитается 110 миллиардов долларов выручки, а также вынужденно сократить производство на 3,9 миллиона машин.

Ситуация усугублялась в том числе засухой на Тайване, где работают крупнейшие компании сектора. Однако в середине июля основной поставщик, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, сообщил, что в перспективе можно рассчитывать на разрешение кризиса.

