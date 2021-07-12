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Китай обвинил американский эсминец во вторжении в свои территориальные воды

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Фото: Sarah Myers / U.S. Navy / Reuters

Китай обвиняет американский эсминец Benfold во вторжении в свои территориальные воды. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, его слова приводит издание China News.

По словам Тянь Цзюньли, американский военный корабль нарушил морские границы Китая и вошел в акваторию спорных Парасельских островов (Сиша по-китайски). Китайские военно-воздушные и военно-морские силы сопроводили эсминец и «вытеснили» его из акватории архипелага.

Военный заявил, что вооруженные силы США подрывают мир и стабильность в Южно-Китайском море, нарушают международное право и покушаются на суверенитет и безопасность Китая. «Мы решительно осуждаем и выступаем против этого и призываем американскую сторону немедленно прекратить подобные провокационные действия и строго контролировать военно-морскую и военно-воздушную деятельность. В противном случае ответственность за все вытекающие из этого последствия будет нести американская сторона», — подчеркнул Тянь Цзюньли.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо и архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Через акваторию Южно-Китайского моря проходит примерно 40 процентов трафика мировой торговли и перевозится до 80 процентов объемов китайского импорта нефти и газа.


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