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В США раскрыли стратегию в случае войны с Россией и Китаем

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Фото: Alejandro Pena / Reuters

США не способны вести одновременно две войны — с Россией и Китаем, раскрыл стратегию военный эксперт Роберт Фарли на портале 19FortyFive.

По мнению эксперта, основное место действия при конфликте с Китаем случится в Тихом океане, где США придется задействовать все свои военно-морские силы, поскольку Вашингтона не заинтересованы в ведении войны в этом регионе и предпочтут остаться в стороне.

При этом условная война с Россией может произойти на территории Европы. Тогда американские сухопутные войска могут рассчитывать на поддержку стран — союзников по НАТО, считает Фарли.

Также в материале указывается, что американские силы будут вынуждены вести сражения на обоих театрах боевых действий.

Ранее на портале 19fortyfive заявили, что в Черноморском регионе может развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю. Авторы статьи считают, что напряженность возникает из-за действий России, Китая и некоторых стран НАТО — в том числе Турции и США. Так, Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между союзниками по Североатлантическому альянсу, чтобы «построить новую линию сдерживания» в Черноморье.

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