Черноморье назвали местом битвы сверхдержав

В Черноморском регионе может развернуться одна из самых напряженных битв за господство и влияние за всю современную историю, пишет портал 19fortyfive.

Авторы статьи считают, что напряженность возникает из-за действий России, Китая и некоторых стран НАТО — в том числе Турции и США. Так, Вашингтон пытается укрепить сотрудничество между союзниками по Североатлантическому альянсу, чтобы «построить новую линию сдерживания» в Черноморье.

Кроме того, ситуацией в регионе озабочены страны Евросоюза. «У Черного моря проходит жизненно важная инфраструктура, включая как энергетические, так и кибернетические связи, имеющие первостепенное значение для всех стран региона, а также большей части стран Европы», — говорится в материале.

Кроме того, авторы отметили трансформацию региона, которую спровоцировал рост влияния Китая: он в том числе вызван политикой в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Свое влияние на расстановку сил оказал и экономический кризис 2008 года, а также пандемия COVID-19.

1 июля профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары также рассказал о важности Черноморья для западных стран. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что США и Великобритания не стремятся к тотальной войне в Черном море, их истинный умысел — спровоцировать инцидент, который выставит Россию в качестве страны-агрессора.