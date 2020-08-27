Пентагон прокомментировал планы Китая по запуску баллистических ракет

В Министерстве обороны США заявили, что военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Пентагон обеспокоен планами Китая провести 23-29 августа военные учения, в том числе запуск баллистических ракет, вокруг Парасельских островов. «Проведение военных учений над спорной территорией в Южно-Китайском море контрпродуктивно для ослабления напряженности и поддержания стабильности», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее сообщалось, что Китай запустил баллистические ракеты средней дальности DF-26 и DF-21 после инцидента с вторжением американского разведчика в зону учений. Цели ракет, которых неофициально называют «убийцами авианосцев», были расположены в Южно-Китайском море. В китайских СМИ отметили, что это наглядный ответ Пекина на потенциальные риски, связанные со все более частыми заходами американских военных самолетов и военных судов в упомянутое море.