Китай обвинил эсминец США в нарушении своих морских границ

Представитель армии Китая выступил с требованием к США прекратить провокации: он обвинил американский эсминец «Джон Маккейн» в нарушении морских границ Китая, сообщает агентство Reuters.

«Мы требуем от США немедленно прекратить такие провокационные действия, жестко контролировать военные операции на море и в воздухе», — говорится в официальном аккаунте военного ведомства в мессенджере WeChat.

Представитель Китая подчеркнул, что его страна готова на «все необходимые меры» для того, чтобы обеспечить свой суверенитет и безопасность, а также стабильность в Южно-Китайском море.

Заявление было реакцией на движения американских военных в спорном районе: «Джон Маккейн» прошел недалеко от Парасельских островов, на которые претендует китайское государство.

В конце августа стало известно, что самолет-разведчик США вторгся в запрещенную для полетов зону в Китае. Это произошло во время того, как там проходили учения китайской армии.