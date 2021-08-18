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Китай отработал захват Тайваня

Народно-освободительная армия Китая проводит штурмовые учения в районе Тайваня
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Архивное фото
Архивное фото
Фото: Byron C. Linder / Reuters

Правительство Китая проводит штурмовые учения в районе островного государства Тайвань в ответ на провокации со стороны США. Об этом сообщает принадлежащая компартии КНР газета Global Times.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на остров, а также высадки десанта. По словам военного эксперта Сун Чжунпина (Song Zhongping), Китай устроил учения, чтобы потренироваться перед реальным захватом Тайваня.

Пресс-секретарь командования старший полковник Ши И (Shi Yi) заявил газете, что ситуация в Тайваньском проливе требует от китайской армии защиты национального суверенитета. Он подчеркнул, что учения являются официальным ответом государства на иностранное вмешательство.

Ранее власти Тайваня заявили о намерении провести в середине сентября боевые учения, чтобы проверить готовность армии защищать страну в случае вооруженного конфликта с Китаем. Президент Тайваня Цай Инь-вэнь подчеркнула, что остров будет сосредоточен на увеличении возможностей ведения асимметричной войны против Китая. Крупные учения были инициированы на фоне противостояния между Пекином и Вашингтоном.

США проводят самые глобальные военно-морские маневры со времен холодной войны Large Scale Exercise 2021 (LSE 2021). Учения проходят с целью показать возможности Соединенных Штатов вести войну на нескольких фронтах и ответить на агрессию Китая и России.

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