В США раскрыли условие для успешного «вторжения» России в Прибалтику

В США рассказали, что успех гипотетического вторжения России в Прибалтику будет зависеть от ее захвата менее чем за сто часов. Подобное условие назвал обозреватель Себастьен Роблин в своей статье для The National Interest.

Эксперт отмечает, что Москва может решиться на вторжение в Прибалтику только в том случае, если почувствует отсутствие возможностей и решимости у НАТО. Автор подчеркнул, что при таком сценарии, который он считает маловероятным, российские войска пройдут через Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой длиной около 100 километров. Данный участок может стать «ахиллесовой пятой» НАТО в случае конфликта с Москвой, считает Роблин .

Ранее полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер в статье изданию Defense News предрек НАТО поражение в войне с Россией и Китаем и объяснил причины этого явления. По его мнению, Пентагон выбрал неправильную стратегию развития вооруженных сил. Ганцингер выразил уверенность, что у США не хватит сил отразить нападение равного противника, защитить страну и сдержать ядерный удар. По его словам, для успеха в войне с Россией и Китаем требуется сильная армия, способная вести наступление вглубь территории противника и наносить масштабные и точные удары.

«Неспособность помешать Китаю захватить Тайвань может привести к понижению статуса США до второй военной державы в западной части Тихого океана. Точно так же успешное вторжение России в Прибалтику может разрушить НАТО», — заявил американский военный.