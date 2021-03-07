Мир
 
Последние новости
Врачи рассказали о возможном росте заболеваемости коронавирусом в России весной
Экономист раскрыл условие для роста зарплат россиян в 2021 году
Трамп запретил республиканцам использовать свое имя для сбора средств
В Минтруде разъяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Диетолог рассказала об опасности остывшего кофе
Москвичей предупредили о сильном снегопаде
Оценены шансы Украины стать членом НАТО
Норвежский лыжник признался в сговоре с финном против российского соперника
Гематолог рассказала о связи между группой крови и раком
Новости партнеров
Прослушать новость

Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Об этом он написал в издании Defence 24.

Он указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Помимо действующих мотострелковых бригад, могут быть мобилизованы как минимум две полноценные дивизии, также на складах консервации находится достаточно модернизированной боевой техники для комплектования двух мотострелковых бригад и двух-трех танковых полков.

Перед этими подразделениями, вероятно, будет поставлена задача по блокированию передвижения войск НАТО на территорию стран Балтии, считает Скшипчак. Всего же, по его словам, для захвата Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток. Дальше боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.

В ноябре 2020 года вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин предположил, что в случае агрессии НАТО в Калининградской области Россия «выключит» вражеские системы управления в Польше, Прибалтике и над акваторией Балтийского моря. По его словам, в таком случае будут созданы условия, в рамках которых противник не сможет оценивать оперативную и тактическую информацию. «Средства радиоэлектронной борьбы защитят большое пространство и, кроме того, будут действовать вглубь территории наших противников», — сказал эксперт.

В октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер спрогнозировал, что потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

В сентябре того же года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kaliningradzki bluff. Gen. Skrzypczak: Przesmyk suwalski nie ma znaczenia operacyjnego
В России рассказали о действиях при агрессии НАТО в Калининграде
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США