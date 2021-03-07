Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий военных действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Об этом он написал в издании Defence 24.

Он указал, что в случае вооруженного конфликта в регионе ключевую роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Помимо действующих мотострелковых бригад, могут быть мобилизованы как минимум две полноценные дивизии, также на складах консервации находится достаточно модернизированной боевой техники для комплектования двух мотострелковых бригад и двух-трех танковых полков.

Перед этими подразделениями, вероятно, будет поставлена задача по блокированию передвижения войск НАТО на территорию стран Балтии, считает Скшипчак. Всего же, по его словам, для захвата Прибалтики российским войскам потребуется от двух до четырех суток. Дальше боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья.

В ноябре 2020 года вице-президент Академии геополитических проблем полковник Владимир Анохин предположил, что в случае агрессии НАТО в Калининградской области Россия «выключит» вражеские системы управления в Польше, Прибалтике и над акваторией Балтийского моря. По его словам, в таком случае будут созданы условия, в рамках которых противник не сможет оценивать оперативную и тактическую информацию. «Средства радиоэлектронной борьбы защитят большое пространство и, кроме того, будут действовать вглубь территории наших противников», — сказал эксперт.

В октябре 2019 года старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) доктор Ричард Хукер спрогнозировал, что потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет в первую очередь к потере Калининградской области.

В сентябре того же года командующий Военно-воздушными силами США в Европе Джеффри Харриган заявил, что Пентагон располагает планом по прорыву многослойной противовоздушной обороны Калининградской области.